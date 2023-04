Maes à Booba : "Tu n'as rien d'africain"

Quand vont-ils s'arrêter...

La guerre fait toujours rage entre Maes et Booba. Et si Kopp est impliqué dans un tas d'autres clashs / affaires, et qu'il n'a pas le temps de se consacrer uniquement à Maes, le rappeur du 93, lui, semble bien concentré à pourrir la vie de Booba le plus possible. Et cette fois, on peut dire que la tentative est plutôt efficace, puisqu'il tape directement au portefeuille, en tentant de faire interdire la venue de B2O au Maroc, alors qu'il devait y donner des concerts. Le tout, via une pétition qui s'appuie sur les anciens textes du Duc à propos des femmes marocaines.

Si Booba a affirmé que son show à Casablanca aurait finalement bien lieu, toutes les places ayant été vendues, les supporters de la pétition se font toujours entendre. Et Maes, de son côté, continue d'appuyer là où ça fait mal, à savoir : les rapports de B2O avec l'Afrique. Le Sevranais a notamment partagé sur les réseaux sociaux un célèbre cliché, dans lequel on voit Kopp prendre la pose à côté de Vincent Bolloré, les deux très souriants. Pas malin quand on veut jouer aux défenseurs de l'Afrique, en effet...

En légende, Maes a écrit : "Tu n'as rien d'africain, t'as été éduqué par Lucie Borsenberger Kelanight... tu n'es pas le bienvenu chez nous ! Souffre en silence sale vieux influenceur". Des paroles bien agressives, auxquelles Booba ne répondra probablement jamais. Mais le rappel de la "relation" entre Booba et Bolloré est fait, et il est vrai qu'ici, ce cliché nous met toujours autant mal à l'aise.