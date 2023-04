Kanye West poursuivi par deux profs de la Donda Academy

Encore une sacrée histoire pour Yeezy.

Kanye West est toujours au coeur de la tempête niveau actu, même si on croyait que ça s'était légèrement calmé. Le rappeur aurait même trouvé un deal avec Adidas au sujet de toutes les Yeezy invendues, qui restent en stock à cause du litige judiciaire qui oppose les deux partis. Mais quand l'incendie se calme d'un côté, il repart de plus belle d'un autre, et les coups continuent de pleuvoir sur la tête de Yeezus. Cette fois, les coups tombent en provenance de la Donda Academy.

L'école religieuse fondée par Kanye West en 2022 est agitée par une affaire judiciaire, qui oppose deux anciens professeurs à Kanye West. Ces derniers accusent notamment le rappeur de ne pas respecter les règles du travail (on ne savait pas que ça existait aux USA...), mais aussi de discrimination raciale. Les deux professeurs ont rejoint l'équipe scolaire en Novembre 2022 et Janvier 2023. Ils affirment avoir été rapidement témoins de multiples non respect des règles de santé, d'alimentation mais aussi des pratiques éducatives contraires à la loi.

Selon eux, aucun des enseignants n'étaient formés aux gestes de premiers secours. Des problèmes de sécurité et de discipline sont aussi pointés du doigt, avec plusieurs cas de harcèlement signalés et non sanctionnés, et également l'agression d'un professeur. Surtout, l'école présenterait un manque d'hygiène flagrant, puisque les nettoyants à base de produits chimiques seraient interdits par Kanye. Il n'y aurait aucune poubelle en dehors des salles de classe et de la cuisine. "En plus de ça, le seul repas disponible pour les étudiants étaient des sushis, tous les jours", déclarent les deux professeurs.

"Les étudiants n'étaient pas autorisés à apporter de la nourriture de l'extérieur ni à boire autre chose que de l'eau" ont ils aussi affirmé dans leur déposition. Pour ce qui est de la discrimination, les deux professeurs, afro-américaines, affirment avoir été qualifiées d'agressives en raison de leur appartenance ethnique, lorsqu'elles ont fait remonter tous les problèmes. Bref, encore de sales problèmes en vue pour Kanye West...