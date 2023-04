Booba menace DJ Snake !?

Le ton monte entre les deux hommes.

Booba est sur une grosse dynamique en ce moment, lui continue de faire tomber les victimes à la chaîne depuis le lancement de sa guerre contre les influenceurs (après avoir fréquenté la plupart d'entre eux, mais passons...). Nombreuses ont été les célébrités concernées, mais il en a aussi profité pour allumer Marlène Schiappa, le gouvernement, Cyril Hanouna, sans oublier ses cibles habituelles du rap game, comme Rohff, Gims, et Maes plus récemment. Mais cette fois, c'est DJ Snake qui va subir les foudres du Duc.

En effet, Booba a reposté en story une interview dans laquelle Ciryl Gane justifie le choix de "Zoo", de Kaaris, comme musique d'entrée pour son combat contre Jon Jones. "C'était pour faire plaisir au public, mais le public t'as vu comment il me le rend. Même DJ Snake il m'a envoyé, il a kiffé un peu l'entrée". Ni une ni deux, Kopp a donc pris son téléphone pour aller insulter DJ Snake : "DJ Snake espèce de sale suceur, ça s'est fini guillotineyyy", en faisant référence à la manière dont le combat s'est terminé pour notre français.

Mais apparemment, Booba a été sanctionné par Instagram après que sa publication ait été signalée. Ça n'est malheureusement pas assez pour l'arrêter, et il a à nouveau interpellé DJ Snake, de manière plus menaçante cette fois : "J't'ai insulté, c'est pas passé. On se reverra en face j'espère, comme à Miami, s*****". Un avertissement lancé par le Duc qui pourrait lui tomber dessus, lui qui a déjà été averti à de trop nombreuses reprises par la plateforme.