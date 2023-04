Pop Smoke : son meurtrier condamné après avoir plaidé coupable

Bientôt la fin de cette affaire.

Parmi les trop nombreuses tragédies qui se sont abattues sur les jeunes rappeurs US ces dernières années, l'assassinat de Pop Smoke était peut-être celle qui a touché le plus de monde. Car le rappeur venait à peine de changer le game mondial, en faisant passer le rap à la drill, mais n'a eu que quelques semaines pour en profiter avant de se faire assassiner à Los Angeles, en février 2020. Le tout, par une bande principalement composée de jeunes, qui se sont introduits dans le manoir de Pop pour le dépouiller, avant que ça ne tourne au drame...

Le procès des suspects dans le meurtre de Pop Smoke continue son cours. Selon le Los Angeles Times, un jeune homme de 20 ans, dont l'identité n'a pas été dévoilée (car mineur), a plaidé coupable jeudi, en admettant qu'il était entré dans le domicile du rappeur avec l'intention de le voler. C'est le premier des accusés à reconnaître sa culpabilité dans cette affaire. La sentence est tombée rapidement : 4 ans et deux mois fermes pour le condamné, auxquels s'ajoutent les deux ans et demis déjà effectués en détention en attente du procès.

Les autres accusés pour le meurtre de Pop Smoke sont Corey Walker, 19 ans au moment des faits, ainsi que deux autres individus de 15 et 17 ans le jour du meurtre. Une véritable tragédie, qui n'implique quasiment que des mineurs, le rappeur n'étant âgé que de 20 ans au moment où il a été tué. On espère que cette affaire sera vite terminée, que Pop puisse reposer en paix, et on espère que les États-Unis prendront des mesures pour limiter l'impact du fléau des armes (et de la pauvreté...) sur leur société...