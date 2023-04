Booba se moque de Marlène Schiappa et ses photos dans Playboy

Booba a commenté une photographie de Marlène Schiappa dans Playboy.

Conquis par les clichés de Marlène Schiappa - qui sera à la une du prochain magazine Playboy - Booba a republié sur Twitter l'une des photographies de ce numéro très attendu. On découvre la secrétaire d'Etat chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative poser dans une robe chair moulante et très courte. En guise d'accessoires, l'auteure de livres érotiques qui a pour pseudo Marie Minelli porte une ceinture rouge à gros noeuds ainsi qu'une écharpe. En légende, le Duc de Boulogne a commenté avec un émoji ayant des coeurs dans les yeux, preuve ultime de sa grande sensibilité au charme et à l'élégance de Marlène Schiappa.

😍 pic.twitter.com/Ep25pChzCG — Booba (@booba) April 5, 2023 Amusé par un tweet de François Asselineau, l'interprète du titre "Tombé pour elle" a également repartagé une plaisanterie que l'homme politique avait fait au sujet de celle qui fait partie du parti Renaissance. Dans ce tweet, il écrit : "Tout le monde se plaint que Marlène Schiappa soit dans Playboy alors que le vrai scandale c'est qu'elle soit au gouvernement". "Lui vaut mieux l'avoir en ami j'ai l'impression" a répondu Booba, admiratif de la répartie du chef de l'Union populaire républicaine.

Lui vaut mieux l'avoir en ami j'ai l'impression 😂😅 pic.twitter.com/Q3M14soKX6 — Booba (@booba) April 5, 2023

Qu'il se rassure, Booba n'a plus que quelques jours à attendre pour découvrir l'ensemble des clichés de Marlène Schiappa puisque le magazine Playboy sortira le 8 avril 2023 !

Claire Ageef