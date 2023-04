Ja Rule répond au clash de 50 Cent à propos des Minnesota Timberwolves

Ils ne vont jamais se lâcher !

Suite aux récentes provocations de 50 Cent face à la malédiction de Ja Rule sur l’équipe de basket du Minnesota, son ennemi a décidé de lui répondre. Plus de 20 ans après le début de leur beef, les deux continuent de s’insulter à la moindre occasion.

Si en France, nous avons le clash Booba vs Rohff qui s’éternise, il semble parfois anodin face au conflit qui oppose 50 cent et Ja Rule depuis plus de deux décennies. On ne compte plus les insultes, les moqueries ou encore les coups bas, comme lorsque le membre de G-Unit avait acheté 200 places du concert de son rival pour les laisser vides. On est donc sur du haut niveau. Il y a quelques jours, c’est Fifty qui a relancé les hostilités dans une vidéo.

Le businessman s’est récemment associé à l’équipe de basket NBA les Timberwolves de l’État du Minnesota. Une collaboration dont il semble fier et dont il a fait la promotion sur ses réseaux, à travers une vidéo filmée dans les coulisses de leur centre d’entraînement dans la ville de Minneapolis. L’occasion idéale pour le rappeur de tacler son rival de toujours. En effet, il a juré qu’il allait lever la malédiction lancée par Ja Rule suite aux critiques sur sa performance lors de la mi-temps d’un match des Timberwolves datant de 2019. Fifty a fait ici d’une pierre deux coups. Non seulement la séquence est assez comique (il faut l’avouer), mais cela lui permet aussi de clasher Ja.

De son côté, le principal concerné n’allait certainement pas laissé passer ça et effectivement, il ne l’a pas fait. Sur ses réseaux, Ja Rule a répondu à Fif’ :

"La seule chose que Curtis lève c’est sa jupe…50 est toujours en train de s*cer ma b*te, il adore mon style. Et maintenant la malédiction a été prolongée".

Ja Rule fired back at 50 Cent over Minnesota Timberwolves curse 👀https://t.co/FoC4kyecyo pic.twitter.com/UxXAI2cFuO — HipHopDX (@HipHopDX) April 4, 2023

Même si dans le fond, les deux artistes se détestent toujours autant, la situation semble quand même les amuser autant l’un que l’autre.