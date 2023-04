Pour Kurupt, Eminem s'en est tiré avec les clashs parce qu'il est blanc

Le fameux "white privilege".

Ces dernières années, le statut d'Eminem a beaucoup été remis en question. Si pour certains, il est un des GOAT de la discipline, lui qui a rencontré un succès incomparabale et choqué l'ensemble du rap game et de la société dans les années 2000. Pour d'autres, il est un rappeur un peu surcoté qui a eu beaucoup d'attention de la part des médias parce qu'il était blanc. Des polémiques un peu inutiles, souvent lancées par des rageux, ou des fans hardcore du rappeur. Car dans le game, presque tout le monde adore Eminem et reconnaît son talent.

C'est le cas de Kurupt, par exemple. Interviewé par la chaîne Youtube "The Art Of Dialogue", le rappeur West Coast a dû répondre aux déclarations de Melle Mel, selon lesquelles Eminem n'est pas dans le top 5 des rappeurs. "C'est son opinion. Ce n'est pas notre opinion", a répondu Kurupt, avant d'encenser le Slim Shady : "La manière dont Dr. Dre a révélé Eminem est une chose. Mais la manière dont Eminem retournait les foules, il était un battle MC, donc il est hip hop, peut importe sa couleur. Dr. Dre l'a rencontré quand il était dans cette voix, ça n'est pas grâce à lui qu'il est talentueux".

Il continue en déclarant : "Melle Mel a son opinion. Mais rappelez-vous, il est hip hop. Le vrai hip hop. Donc il parle de son point de vue. Mais pour ma génération, Eminem est notre monstre. La question de sa couleur n'est pas pertinente". Toutefois, il revient rapidement sur cette dernière déclaration : "Melle Mel a peut-être raison sur un point. Le fait qu'Eminem soit blanc, ça lui a peut-être évité pas mal de choses comme lorsqu'il clashait tout un tas de gens sans trop en subir les conséquences".

Mais il termine en soulignantque ses skilss, elles, sont bien présentes !