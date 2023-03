Dawala répond aux accusations de Gims

Décidément, Dawala est sur tous les fronts. Après avoir été accusé par Gims d'avoir précipité la chute de la Sexion d'Assaut, il a déjà livré une partie de la réponse à Booska-P. Il est un petit plus agressif dans l'interview donnée à LeChairman. Et pourtant, le producteur précise sur Twitter que "l’émission a été enregistrée le 16 mars alors que je n’avais pas connaissance des propos tenus à mon encontre". Il n'empêche qu'il a parlé français.

Il a aussi rappelé que c'est lui qui avait investit (et beaucoup) et qu'il a pris des risques financiers sans certitude que son investissement soit couronné de succès. Il déplore aussi la méthode car ils auraient préféré s'asseoir avec tout le monde pour renégocier les contrats afin que tout le monde y trouve son compte, lui y compris plutôt que d'être clashé.

"Wati-B, c'est un centre de formation. Si demain, je prends un artiste qui est déjà au top niveau, là on parle de points, je te dis oui pourquoi parce qu'il a déjà fait des choses. Là, les gens que je suis parti chercher, je suis parti les chercher en-dessous du quartier. Ils n'étaient pas au top niveau. Il y a du temps, il y a eu de l'investissement, il y a de l'argent [...] Moi j'ai investi pendant des années quand il avait un problème, j'étais le mec qui mettais de l'argent pour payer des loyers, j'étais là quand il y avait des embrouilles. Donc, comment aujourd'hui, on peut venir me voir et me parler des contrats. Et surtout quand les contrats sont finis, pourquoi tu restes chez Dawa ? Explique-moi. Tu fais trois projets chez ton producteur, ça va pas, pourquoi tu resignes chez ton producteur ? Parce que tout le monde sait que tu as travaillé avec un mec qui a donné son âme, qui a tout donné, il a tout géré et à un moment donné, il y a la réussite [...] Mais il ne faut pas me dire qu'il n'avait pas d'argent, non, ce n'est pas vrai. Peut-être que tu gères mal, il faut payer les impôts, il y a des taxes mais personne ne peut venir me voir et me dire : 'on n'a pas touché d'argent', ce n'est pas vrai."