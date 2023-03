Dawala : sa vérité sur ses problèmes avec la Sexion d'Assaut

Mis en cause par Gims, Dawala a donné une interview vérité à Booska-P.

Dawala a été mis en cause par Gims dans une interview dans laquelle le chanteur a accusé le producteur de les avoir escroqués et d'être à l'origine de la fin du groupe. Celui qui les a produits pendant des années a donc répondu lors d'une grande interview pour nos camarades de Booska-P et donne son point de vue et sa vision sur les problèmes entre lui et le groupe. Et pourtant, quand il revient sur leurs débuts ensemble, il insiste sur l'harmonie qui régnait entre eux.

"Quand on a commencé à travailler ensemble, il n'y avait pas de conflits. Il y avait des artistes plus forts que d'autres mais l'essentiel, c'était l'union [...] J'ai travaillé avec eux parce qu'ils me ressemblaient, c'étaient des petits frères."

Mais ensuite, le succès aidant, les problèmes sont apparus. Simplement, il semble que les artistes et leur producteur n'aient pas la même vision...

"Je ne peux pas bloquer la Sexion d'Assaut. Pourquoi ? Parce que c'est la Sexion d'Assaut, c'est mon image. Ça veut dire que quand ce projet-là sort ça me donne encore plus de hauteur et plus de valeur. Mais quand il y a de la réussite, il y a des conflits mais il ne faut pas écouter tout ce que l'on dit. Au final, on est entré en studio, les morceaux sont là, on peut les sortir. Après, les artistes trouvent qu'ils ne sont pas à la hauteur mais ils existent. Demain s'ils arrivent à trouver une solution entre eux, je serais le premier à être content."

Le journaliste de nos confrères insiste sur ce que l'on a tous entendus : Dawala nous bloque, Dawala empêche ses artistes de partir, Black M aurait sorti un projet uniquement pour se libérer de son contrat avec Wati-B.

"Black M, c'est le seul artiste qui est resté avec moi où j'ai fait tous les investissements qu'il fallait. Aujourd'hui, il est chez TF1, ça ne marche pas trop bien, c'est normal qu'il parle, c'est comme ça. Est-ce qu'un artiste ou un producteur sortent un projet juste pour le sortir ? ça n'existe pas. Il faut respecter l'argent. Deuzio, il fait respecter son public [...] ça se fait quand tu es un gros artiste, quand tu vends énormément, quand tu es sûr de toi. Mais aujourd'hui, dire je sors un projet pour me libérer non parce qu'après avoir sorti ce projet, j'étais en contact avec Black M, il voulait revenir. Donc à un moment donné, il ne faut pas trop écouter tout ce que les artistes disent. Après, c'est bien de partir, il faut partir pour faire mieux, mais il faut le faire propre..."

Mais le gros point noir sans doute, ce sont ses relations avec la Sexion d'Assaut et surtout la déception pour le public que l'album "Le retour des rois" ne soit jamais sorti malgré les déclarations des uns et des autres. Entre qualité artistique et problème de contrats, Dawala n'élude aucun sujet.

"On est en 2012. Il y a un contrat qui est signé, on doit sortir "Le retour des rois". Gims part en solo donc on est d'accord de bloquer le projet. Chacun fait ses solos donc c'est un peu compliqué de les réunir. A un moment conné, il faut refaire la Sexion d'Assaut. Les années passent, les contrats qu'on a faits en 2012, ce n'est plus la même chose.Il y en a qui veulent partir. Donc pour partir, ils trouvent un système en disant "libère-nous" parce qu'il y a d'autres maisons de disques qui proposent mieux. Certains veulent récupérer ce projet-là sans que je sois dedans alors que j'ai déjà donné des avances. Donc il y a eu un bras de fer et le public n'a malheureusement pas compris le jeu des artistes, certains ont fait exprès de pousser mais c'est normal, ça fait partie du jeu. C'était libère la Sexion d'Assaut alors qu'en vérité c'était augmente la Sexion d'Assaut ou renégocions les contrats mais c'était compliqué parce qu'il y avait une différence entre ceux qui vendaient et ceux qui ne vendaient pas. Donc on a trouvé un deal où chacun a pris des avances pour sortir ce projet-là. Aujourd'hui on attend le projet... Mais le projet est là. [...] et mon intérêt à moi c'est de le sortir parce que je gagne si on le sort."

On ne sait pas si les membres de la Sexion d'Assaut reviendront sur ces déclarations mais il est intéressant de noter que Dawala n'élude aucun sujet. Force aussi est de constater que sa version n'est pas du tout la même que celle de Gims. Qui a tort, qui a raison ? Difficile à dire. Cette histoire n'est sans doute pas réellement terminée...