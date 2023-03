6ix9ine : sa fille embarrassée par les vidéos de son agression

La baby-mama de 6ix9ine refait parler d'elle...

6ix9ine refait à nouveau surface dans les médias depuis quelques semaines. Et pas forcément pour les bonnes raisons, vous vous en doutez. En effet, plusieurs vidéos ont fuité sur le net, dans lesquelles on voit le rappeur se faire salement tabasser et piétiner dans les locaux d'une salle de sport, par plusieurs personnes qui l'insultent également. L'artiste est ressorti de là grièvement blessé et ensanglanté, même si ses jours ne semblaient pas en danger.

La vidéo a évidemment fait réagir, à commencer par sa célèbre "baby mama", Sara Molina. Cette dernière s'est confiée à TMZ et a déclaré que la vidéo était "triste à voir" et pourrait être source de troubles pour leur fille de sept ans, Saraiyah. On lui demandait notamment de réagir au fait que les gens disaient sur le web "ce n'est qu'une question de temps avant que leur fille grandisse et doive être témoin des bouffonneries de son père".

Elle ajoute également que 6ix9ine a été imprudent de se balader sans sécurité, rappelant son long historique d'altercations dans la rue, et le fait qu'il soit ciblé par des menaces de mort de manière régulière, notamment depuis sa coopération avec la justice. Elle fait également référence à l'évènement qui a eu lieu il y a quelques jours, pendant un match de baseball, durant lequel un 6ix9ine ivre et trop agité en tribunes s'était fait insulter par le public avant d'être jeté dehors par la sécurité. Elle se dit surpris que le père de sa fille se comporte de manière si imprudente, comme s'il était intouchable, et qu'elle commence à s'en faire pour la sécurité de sa fille.

Les retombées...