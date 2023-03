Kanye West "aime à nouveau les Juifs" grâce à Jonah Hill

Franchement le niveau du gars...

Ça commençait à faire quelques semaines qu'on parlait beaucoup moins de Kanye West, et franchement, c'était reposant. Juste quelques articles pour parler de la tentative d'accord entre lui et Adidas, pour que la marque allemande ne perde pas des centaines de millions d'euros. Mais sinon, rien de plus, pas de sortie médiatique gênante, pas de polémique, pas de paroles racistes ou antisémites, bref, on croyait avoir retrouvé un Kanye à peu près normal... Mais apparemment, c'était un leurre !

En effet, Kanye West vient à nouveau de faire une sortie plutôt gênante, et c'est encore à propos des Juifs... Pas forcément méchante, sa sortie reste toutefois très étrange et met tout le monde mal à l'aise. De retour sur Instagram, Yeezy en a profité pour faire une déclaration sur les réseaux : "Regarder Jonah Hill dans 21 Jump Street me fait aimer les juifs à nouveau". On ne va pas perdre de temps à expliquer pourquoi c'est malsain d'avoir besoin d'une fiction humoristique pour arrêter d'être antisémite, comme s'il suffisait à un raciste de regarder "Case Départ" pour être guéri...

La suite du message est encore un grand délire de la part de Kanye : "Personne ne devrait se mettre en colère contre un ou deux individus et transformer ça en haine envers des millions d'innocents. Aucun chrétien ne devrait être antisémite en sachant que Jésus est juif. Merci Jonah Hill je t'aime". Donc en gros, toutes ces punchlines antisémites de Kanye (qui semblait même par moment valider les théories d'Hitler, rappelons-le...) pendant des semaines, c'est parce qu'il s'était embrouillé avec un ou deux juifs et avait décidé de faire des généralités ?

Rassurant de voir que le type est milliardaire et qu'il a les mêmes raisonnements que les racistes des PMU de chez nous en France... Petit rappel à tous ceux pour qu ça n'est pas clair :si dès que vous vous embrouillez avec quelqu'un d'une communauté, vous vous mettez à faire des généralités et des préjugés sur toute la communauté, vous êtes un raciste. Et c'est mal (et débile aussi).