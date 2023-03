Soso Maness : les grévistes de Marseille reprennent "Zumba Cafew"

Soso c'est vraiment le meilleur.

Cela fait quelques années qu'on entend certains se plaindre du manque de politique dans le rap, et plus généralement du manque d'engagement politique fort chez les artistes. Mais certains rappeurs ont quand même toujours affiché leurs idées haut et fort sans avoir peur, et d'autres ont vu leurs textes repris par les manifestants, comme SCH ou PNL à l'époque. Cette fois, c'est au tour de Soso Maness de s'inviter dans l'actualité politique de manière surprenante, lui qui a toujours mis des messages dans sa musique.

Jeudi avait lieu une grande grève un peu partout en France, en marge des manifestations contre la loi retraite, après l'annonce du gouvernement qui veut avoir recours au 49.3 pour faire passer la loi. Soso Maness a pris part au cortège de manière un peu inattendue. Initialement venu pour prendre le train, il se retrouve bloqué à la gare avec les grévistes, qui évidemment le reconnaissent. Le rappeur marseillais affiche son soutien aux grévistes et à leurs idées, il passe même son téléphone à Bastien, un militant, pour qu'il explique la situation aux fans de Soso.

Encore mieux, les grévistes se mettent également à remixer le célèbre gimmick de Soso Maness, le fameux "Zumba Cafew", remixé par les grévistes en "Et ça fait Zumba la grève, la grève, le sabotage" pour l'occasion. Une idée de génie qui a grave ambiancé le rappeur, qui a donc donné de la visibilité à tout le mouvement avec les réseaux. On espère que ça suffira à faire trembler ceux qui prennent les décisions en haut lieu, même si avouons-le, ils ont l'air têtus....