MHD : son procès aux assises débutera en septembre

Le rappeur est accusé d'homicide volontaire.

Un des plus longs procès de l'histoire du rap game en France. C'est bien de ça dont il s'agit avec l'affaire MHD, qui a commencé un soir de juillet 2018, lorsqu'une bagarre éclate Rue Saint-Maur. Le jeune Loïc K. est alors passé à tabac par plusieurs personnes et blessé mortellement à l'arme blanche. Le moment fatidique est filmé par des caméras de surveillance, et ça donne des images sur lesquelles on voit notamment des gens sortir d'une Mercedes pour participer au lynchage. Cette voiture, c'est celle du rappeur.

Il avait donc été incarcéré en attente du procès en 2019, avant d'être libéré en 2020 à la fin de son mandat de dépôt. Si MHD a toujours soutenu qu'il n'était pas impliqué dans la rixe (il a avoué que c'était sa voiture, mais il l'avait alors prêtée), le procès n'a toujours pas eu lieu. Presque 5 ans après les faits, on espère que la justice pourra tirer tout ça au clair, puisque la date du procès vient d'être fixée par la cour d'assises de Paris. Il aura lieu du 4 au 22 septembre 2023.

MHD comparaîtra avec 8 autres accusés, et fait face à des charges d'homicide volontaire. L'inventeur de l'afro-trap peut compter sur son avocat, qui compte appuyer sur "de très faibles charges qui pourront être balayées lors du procès". Le rappeur affirme qu'il était pas présent sur place, toutefois, certains témoins l'auraient identifié sur place ce soir là. On espère en tout cas que la famille de Loïc aura enfin la vérité après ce procès. Quant à MHD, s'il s'avère être innocent, il pourra reprendre sa carrière un peu plus normalement. S'il est jugé coupable, en revanche, il risquerait jusqu'à 30 ans de prison...