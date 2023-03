Booba et Maes continuent les provocations

Et la question de l’octogone est à nouveau au cœur du clash.

Booba et Maes ne combattront pas l’un contre l’autre incessamment, mais l’esprit combatif est bel et bien là, sur la Toile. Les deux ennemis continuent de s’attaquer mutuellement et ne semblent pas prêts de s’arrêter.

Si l’hypothèse d’un octogone entre le Duc et Maes a fait beaucoup de bruit sur la Toile en début de semaine, elle n’en reste pas moins une hypothèse. En effet, après le défi lancé par B2O, le rappeur de Sevran lui a répondu en lui proposant, à la place, un combat en face à face. Une idée immédiatement réfutée par Booba qui a avancé un certain nombre d’arguments tous moqueurs les uns que les autres.

Forcément, l’annonce du "non octogone" a fait jaser les internautes et même certaines personnalités. Marco Mouly par exemple, a proposé d’investir une somme d’argent conséquente, 1 million d’euros, pour ce combat. Dans une story Instagram il écrivait : "Bon je pose combien ? On va commencer avec un million. Maes tu es prêt frérot, tu signes ?" Puis disait :

"Maes mon frère, il parait que tu vas faire un combat. Quoi qu’il arrive mon frère, laisse-moi investir dans ton combat. Quoi qu’il arrive, tu vas gagner ton combat. Maes n’oublies pas quelque chose, n’oublies pas que pour moi tu es le meilleur. Tu vas gagner ce combat Maes".

Ce à quoi l’interprète de "Fetty Wap" a répondu : "Je suis chaud, je signe, je vais gagner, même s’il n’a pas de mollets". Marco Mouly tenterait-il de mettre de l’huile sur le feu ? Quoi qu’il en soit, ça fonctionne très bien. Kopp a immédiatement réagi à cette provocation, non sans humour :

"Investis Marco, j'accepte on fait ça au Maroc chez Maes. Par contre, il y a une condition! Tu combats aussi. Deux fights, même soirée. Premier fight toi vs le Duc, deuxième fight, Georgey vs le Duc. Vous acceptez?".

.@mouly_marco investi Marco j'accepte on fait ça au Maroc chez @MaesOfficiel par contre y a une condition! Tu combats aussi. Deux fights même soirée. Premier fight toi vs le Duc, deuxième fight Georgey vs le Duc. Vous acceptez? 👀 pic.twitter.com/CvtkFKD23s — Booba (@booba) March 21, 2023

Le Duc s’est aussi amusé à partager une ancienne vidéo d’une interview de Maes dans laquelle il s’exprimait sur son mentor de l’époque, Booba. Dans cette dernière, il fait ses éloges et le qualifie "du plus grand rappeur français". Une façon pour B2O de ressortir des vieux dossiers et d’appuyer encore une fois, là où ça fait mal.

Les billets partent vite 🙌🏾 @MaesOfficiel on reçoit beaucoup de demandes pour que tu viennes chanter Madrina et Blanche sur scène avec nous. Sache que tu es le bienvenu 🙌🏾🦾🏴‍☠️ pic.twitter.com/2sVRs7kTe8 — Booba (@booba) March 21, 2023

De son côté, Maes s’est exprimé sur Instagram. En plus de se moquer, à nouveau, des "jambes de coq" de son rival, il a aussi partagé un statut d’un internaute se moquant de la réponse de Booba concernant le combat et la proposition de Marco Mouly :

"Technique numéro 2 pour esquivé un combat : proposer quelque chose de complètement infaisable sur le ton de l’ironie".

Enfin, le rappeur de 28 ans, est revenu sur les commentaires moqueurs du Duc concernant les chiffres de son projet "Omerta". En effet, celui-ci ne les trouvait pas satisfaisant et s’était largement moqué de Maes. À nouveau dans une story, l’artiste a publié une photo des chiffres de ventes d’"Omerta" après une semaine d’exploitation. Il précise et rappelle qu’il a sorti cet album en tant qu’indépendant, sans Booba, ni le label Les Derniers Salopards, puis compare les ventes à celles de son opus "Pure". Un projet dévoilé en 2018 sous le label LDS qui contient notamment sa collaboration d’anthologie avec Booba sur le morceau "Madrina".