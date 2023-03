Booba : Maes lui propose un octogone !

Maes et Booba dans un ring ?

Ils vont devoir se mettre d’accord.

Booba et Maes pourraient passer à la vitesse supérieure dans leur clash. Si pour l’instant, ils s’attaquaient mutuellement sur les réseaux, cela pourrait devenir plus concret. Le rappeur de Sevran propose un octogone !

Nouvel épisode dans la série Le Duc vs Maes. Depuis de long mois maintenant, les deux artistes sont en beef. Si tout a commencé pour une question de musique et de droits, leur conflit a ensuite pris une tournure plus personnelle. Aujourd’hui, s’ils ne sortent pas de vieux dossiers, ils s’insultent ou se moquent des chiffres de ventes de l’autre comme B2O l’a fait récemment vis-à-vis du projet "Omerta" de son ancien protégé. Cependant, la tension est montée d’un cran il y a quelques jours.

Effectivement, Maes a relayé une campagne de boycott contre Booba pour l’empêcher de se produire au Maroc le 21 juin prochain. La raison ? Certaines paroles de Kopp concernant les beurettes. Le Duc n’a pas apprécié cette nouvelle provocation et a donc lancé un défi à Maes en lui proposant de se mesurer l’un à l’autre en musique (notamment via les streams), en sortant un single en même temps. La réponse du Sevranais ne s’est pas fait attendre. Celui-ci préfère régler ça en face à face, sur un ring. Non vous ne rêvez pas, la question d’un octogone impliquant Booba est de nouveau sur le tapis !

Dans une vidéo partagée sur ses réseaux, visiblement amusé, Maes explique :

"Frérot, j’ai besoin de te casser ta m*re. Ça veut dire, frérot, on ne va pas faire de tête à tête sur Spotify, Deezer, t’es devenu fou ou quoi ? Frérot, comportement, dans trois piges t’as 50 ans, comportement. Viens, octogone, sans règles. Je vais boire ton sang, je vais te br*ser les os. Bref, quand tu veux sérieusement, je te ba*se ta m*re".

On ne pouvait pas faire plus clair. De son côté, le Duc n’a pas donné sa réponse, mais a préféré demander l’avis de ses Pirates. Sur Twitter, il a partagé la fameuse vidéo, accompagné de la légende :

"Maes refuse d’affronter le duc de Boulogne en musique et lui propose un Octogone. Qu’en pensez-vous ?".

.@MaesOfficiel refuse d'affronter le duc de Boulogne en musique et lui propose un Octogone. Qu'en pensez-vous? pic.twitter.com/754CbzPEhj — Booba (@booba) March 19, 2023

Quand on sait que les précédents octogones organisés par le Duc (face à Kaaris ou encore face à Rohff) n’ont jamais eu lieu, on se permet d’avoir quelques doutes sur celui-là. Dans tous les cas, la proposition est faite.