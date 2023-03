6ix9ine : il se fait jeter des canettes à un match de baseball

Vraiment personne ne l'aime...

Lorsqu'on se lance à fond dans un personnage de troll provocateur hyper agressif, il faut savoir assumer. 6ix9ine avait choisi ce credo pour se faire connaître, en jouant au gangster new-yorkais proche des Bloods, avec des origines latinos et des tatouages faciaux, insultant toute la concurrence en secouant des armes. Depuis, il a collaboré avec la justice pour éviter des grosses peines de prison, et a connu une longue descente aux enfers qui n'est toujours pas terminée. Non seulement, plus personne ne l'écoute mais en plus, tout le monde semble le détester.

On a encore pu le remarquer une fois de plus lors d'un match de baseball. Le 17 Mars avait lieu le quart de finale de la World Baseball Classic opposant le Mexique à Porto Rico. La rencontre avait lieu à Miami, en Floride, et 6ix9ine était en tribunes. Visiblement, là-bas non plus, on ne l'aime pas. Alors qu'il brandissait un drapeau du Mexique en tribunes devant la foule, pour représenter ses origines, de nombreux spectateurs se sont mis à l'insulter et lui crier dessus, lui faisant des bras d'honneur.

Pire, un homme a carrément lancé une canette de bière qui a frôlé la tête du rappeur. On était à quelques centimètres du "Perfect", mais finalement personne n'a été blessé. Le rappeur a ensuite dû être changé de tribunes par l'organisation. Un journaliste présent sur place a confirmé que cet incident n'avait rien à voir avec la rivalité Mexique / Porot Rico, mais beaucoup plus avec le mépris dont les gens font preuve envers 6ix9ine... qui continue de récolter ce qu'il a semé.