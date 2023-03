Booba lance un défi à Maes

Ça commence enfin à devenir intéressant...

Le clash entre Booba et Maes a bien occupé l'actualité depuis presque un an désormais. Depuis leur embrouille autour du featuring "Pablo", les rapports entre les deux n'ont fait que se dégrader, au point qu'ils s'insultent désormais régulièrement en interview ou sur les réseaux sociaux. Une situation qui n'est pas prêt de s'améliorer, puisque chaque occasion est bonne pour en mettre plein la tête à l'autre en profitant de ses moments de faiblesse (vieux dossiers, chiffres de ventes un peu bas, etc...).

Mais on commence à passer à quelque chose d'autre, une vraie rivalité, une confrontation entre Booba et Maes. Jusqu'ici, ça avait été soigneusement évité par les deux camps. Booba avait un concert de prévu au Maroc le 21 juin prochain. Mais une campagne de boycott, bien relayée par Maes, essaie de faire annuler la tenue du concert, à cause des fameux lyrics de Booba à propos des beurettes dans "Génération Assassin". Le rappeur a même partagé des communiqués en arabe appelant au boycott.

Évidemment, Booba a riposté, et de manière plutôt virulente. Il a carrément interpellé le rappeur de Sevran sur les réseaux : "P"etit lâche tu veux parler des autres? Si t'es si chaud on sort un son en même temps si tu veux j'te laisse deux ou trous semaines tu vas voir c'que j'vais t'mettre rigolo!!! Allez va pleurer dans les jupons d'Maeva et va acheter les couches petit joueur...". On se demande si le défi sera relevé par Maes.

.@MaesOfficiel petit lâche tu veux parler des autres? Si t'es si chaud on sort un son en même temps si tu veux j'te laisse deux ou trous semaines tu vas voir c'que j'vais t'mettre rigolo!!! Allez va pleurer dans les jupons d'Maeva et va acheter les couches petit joueur... pic.twitter.com/q1q32gGaLc — Booba (@booba) March 18, 2023

B2O est également allé un peu plus loin en ressortant un dossier où c'est Maes qui utilise le terme "beurette" dans un de ses textes, et en rappelant qu'il y avait une époque pas si lointaine où Maes appréciait encore beaucoup les textes de Booba...