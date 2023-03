PLK : tout ce qu'il a fait pour Karmen durant son cancer

Tortoz est devenu Karmen. Avant ce changement de nom, il a dû combattre un cancer. Dans cette épreuve, il a pu compter sur le soutien et l'amitié de PLK comme il le raconte dans un interview vidéo au média La dose. Une incroyable amitié et de solidarité, comme quoi, il n'y a pas que des clashs dans le rap game, il y a aussi de belles histoires.

"Pendant toute la période de ma maladie, Polak a été l'un des gars qui a été le plus pour moi si ce n'est le gars qui a été le plus là pour moi à part ma famille. Il s'est rasé la tête et même pas que ça. Je vais te raconter un truc, Polak, je pense qu'il m'appelait tous les deux jours. ça a duré six mois, ce n'était pas juste un mois. Pendant six mois, il m'a appelé tous les deux jours. J'avais le cathéter qui était branché donc je ne pouvais pas faire de grands mouvements. Ce que je pouvais faire, c'était jouer à la play mais je ne pouvais pas faire des trucs de fou. Il m'a acheté et il m'a fait livrer à l'hôpital une maquette à monter d'un fusil à pompe [...] C'est comme ça que tu te rends compte que tu as vraiment des amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis dans la musique parce que c'est du business etc, même si tu crées des affinités, mais lui, c'est vraiment mon ami. C'est dans les moments un peu compliqué que tu te rends compte de la valeur des gens et de comment aussi ils t'estiment. Et là, je me suis rendu compte que, je pensais pas même pas qu'il m'estimait autant que ça."