Moha La Squale mis en examen pour viol

La situation ne s'arrange pas du tout pour le rappeur parisien.

La situation ne s'arrange pas pour Moha La Squale. Déjà placé en détention provisoire pour non-respect de son contrôle judiciaire depuis le mois de juin 2022 et accusé par plusieurs anciennes petites-amies d'agression sexuelle et violences, le rappeur parisien a été mis en examen pour viol en juillet 2022 apprend-on aujourd'hui via l’Agence France-Presse qui cite des sources proches du dossier. De nouvelles accusations que conteste l'avocat de l'artiste, Maître Elise Arfi qui explique

"Les faits sont formellement contestés et ne sont d’ailleurs étayés par aucun élément matériel."

La plaignante se prénomme Youssra, qui aurait vécu avec le rappeur à Dubaï en 2021. Elle avait déjà dénoncé les agissements de Moha La Squale sur YouTube expliquant qu’il l’avait "tapée" à plusieurs reprises et "menacée avec un couteau" durant cette période avant de parler d'un viol qui se serait déroulé à Cannes. Elle a ensuite diffusé une photo d’elle le visage en sang, conséquence des coups qui lui auraient été portés à Amsterdam. Des auditions pourraient bientôt avoir lieu dans ce nouveau dossier selon son avocate, Maître Alix Dominicé citée par Le Monde.

"Ma cliente est détruite par ces faits et attend du procès qu’enfin Moha La Squale puisse s’expliquer sur ce dont elle l’accuse, afin de pouvoir se reconstruire."

Moha La Squale est déjà mis en examen depuis juin 2021 pour violences par conjoint, agression sexuelle par conjoint, menaces de mort par conjoint et séquestrations sur différentes victimes au nombre de six. S'il est reconnu coupable de ce nouveau chef d'accusation, il risque de passer devant une cour d'assises et non plus un tribunal correctionnel. Il risque alors une peine beaucoup plus importante.