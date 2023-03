Booba : Rohff continue ses attaques

Niro, Kayna Samet, tout y passe.

Pas de repos dans le clash qui oppose Booba et Rohff. Depuis quelques semaines, les attaques sont virulentes sur les réseaux sociaux et en particulier pour Roh2f, qui ne lâche rien.

Nouvel épisode ou plutôt, nouvelle frappe envoyée par Rohff. Le rappeur est en guerre contre Booba depuis des années, mais semble particulièrement vindicatif ces derniers temps. Bien entendu, le Duc ne reste jamais silencieux plus de 24h, mais ces derniers jours, c’est surtout Housni qui s’est lâché sur twitter. Après quelques provocations au sujet de sa guerre contre les influenceurs ou encore son rôle de père, il remet sur le tapis les relations compliquées de son rival avec d’autres artistes.

B2O est également en conflit avec Maes (pour ne citer que lui) et la sortie du projet "Omerta" de ce dernier a remis de l’huile sur le feu. En effet parmi la liste des collaborations, on compte Gims et Kayna Samet. Si le premier n’a fait qu’alimenter la haine qu'il lui voue, la deuxième a particulièrement fait mal à Kopp. À plusieurs repries, il s’est attaqué à la chanteuse qu’il accuse de trahison. De son côté, Rohff jubile. S’il commentait récemment le feat entre Maes et Gims par pure provocation, il prend désormais la défense de Kayna Samet. Il disait sur Twitter :

"N’ait pas la haine, remercie Kayna, elle est la cause de ton 1er single national. Quand t’essayais de faire un tube comme moi, elle buzzait déjà avec Écorchée vive. Tu montrais fièrement sa photo à tes codétenus à Nanterre. On sait tout, n’inverse pas les rôles. Elle te doit rien du tout".

Un tweet qui a vivement fait réagir la Toile. Effectivement, les chiffres ne sont pas bon. En réalité, le titre "Écorchée vive" de Kaynat Samet est sorti en 2005, soit trois ans après la sortie de sa collaboration avec Booba sur "Destinée".

Cependant, ce n’est pas le seul sujet qu’Housni a remis sur le tapis. Il avait également son mot à dire quant à la réaction de Kopp face aux propos de Niro. Pour rappel, Niro avait déclaré il y a quelques jours qu’il ne se voyait pas rapper à 45 ans et qu’à un certain âge, il fallait "lâcher l’affaire". Une déclaration qui avait vivement fait réagir le Duc et qui s'avère être du pain béni pour Rohff :

"Ravale ton dentier Elie, si Niro veut plus rapper à 45 ans c’est son droit, il te corrige en rap. Toi pour la gloire tu vulgarises et sexualises tes gosses. Tu snitch et flirtes avec le RN et Zemmour chien de Bolloré ,tu vieillis trop mal je t’ai dit, arrête les amphét’, tu m’écoutes pas".

C’est ce qui s’appelle appuyer là où ça fait mal.