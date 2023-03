Jim Jones pense que Drake est le GOAT

Et il donne ses arguments.

Jim Jones est un vieux taulier du Rap US désormais. Celui qui avait commencé à faire trembler le rap game avec ses Dilplomats pendant les années 2000 a depuis eu un énorme parcours, assez admirable, tout en gardant un aspect hyper street et très crédible qui fait son aura. Mais l'artiste est aussi un spécialiste des sorties un peu polémiques, avec des prises de position bien tranchées, quitte à parfois choquer l'assistance ou provoquer les rappeurs un peu susceptibles. La dernière sortie en date va faire parler.

En effet, lors d'une interview pour le média américain Complex, il a déclaré que pour lui, Drake était le GOAT du rap. Et il a donné ses arguments, en expliquant qu'on a jamais vu quelque chose d'équivalent aux 15 années de carrière de Drake : "Je dirai que c'est le plus grand de tous les temps. Il y a beaucoup de père fondateurs, de gens qui ont créé le hip hop, je sais. Mais "Le plus grand de tous les temps", c'est quelque chose, et le fait d'arriver à être pertinent année après année, hit après hit... Chaque chanson qu'il sort termine multi-platine. Ca n'est jamais arrivé avant dans l'Histoire".

Jim Jones continue en déclarant : "je veux dire, il y a quelques autres artistes qui font eux aussi des chiffres incroyables comme ça, mais lui il est vraiment dans le truc. Par tous les angles de la musique. Il 'y a aucun endroit au monde où on ne commence pas une soirée par du Drake. Il rôde dans le game comme le vrai Bruce Wayne". Le rappeur termine en comparant Drake et Jay-Z, déclarant que pour lui, Jay avait plus ou moins quitté la musique il y a longtemps, pendant que Drizzy est toujours là, occupe le terrain avec les plus gros chiffres, et des tubes qui fonctionnent.

Le propos a au moins le mérite d'être argumenté ! Qu'en pensez-vous?