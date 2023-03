Booba, Jul et Solaar sont les 3 plus gros vendeurs du Rap FR

Un trio qui a de la gueule !

Le rap est une compétition et le Rap FR ne fait pas exception à la règle. Plusieurs rappeurs s'envoient régulièrement des piques pour dire que "ils sont les meilleurs", et un des angles d'attaque préféré, c'est celui qui parle des ventes des artistes. Un des rares moyens de mesurer la popularité des artistes auprès du public (même si, avec les fraudes au streaming, il faut manier les chiffres avec précaution). Régulièrement, on voit donc apparaître des Tops des plus gros vendeurs du Rap FR.

En ce début du mois de mars, c'est l'heure de faire une petite piqûre de rappel sur l'état de la compétition dans le Rap FR. Qui est en tête? Est-il suivi de près ? Plusieurs médias ont relayé l'information lors de la soirée d'hier : Jul est le plus gros vendeur de l'histoire du Rap français. Avec plus de 6 millions d'exemplaires écoulés depuis "Dans ma paranoïa" en 2014, et plus d'une vingtaine de projets au compteur, le J fait fugre de machine, d'OVNI dans le game, comme il le dit lui-même.

Les 3 plus gros vendeurs de l’histoire du Rap français !



🥇 JUL (+6Millions)

🥈 MC SOLAAR (+3,6Millions)

🥉 BOOBA (+3,1Millions) pic.twitter.com/yrgEGonQ1q — Kultur (@Kulturlesite_) March 10, 2023

Un trio de tête qui est complété par MC Solaar, qui dépasse les 3,6 millions d'exemplaires, un score complètement fou quand on sait qu'il a passé de longues années sans rien sortir et figure toujours dans ce top. Enfin la troisième place est occupée par Kopp. Booba se situe au dessus des 3,1 millions d'exemplaires vendus sur sa carrière, bien longue et bien fournie. On peut remercier ces trois monstrs du Rap FR pour les travaux, eux qui ont porté cette musique sur leurs épaules.

Ceux s’approchant rapidement du podium



Ninho : 3Millions

Nekfeu : + de 2Millions

Rohff : + de 2Millions

Damso : 2Millions — Kultur (@Kulturlesite_) March 10, 2023

Mais attention, la nouvelle génération arrive et pourrait bien débarquer sur le podium rapidement. Comme Ninho, par exemple, qui a lui aussi atteint la barre des 3 millions, Nekfeu (2 millions), ou encore Damso (2 millions). Rohff, autre monstre du rap FR, est lui aussi à plus de 2 millions de disques vendus, un score plus qu'honorable.