Booba : Rohff l'attaque pour sa guerre contre les influenceurs

Et c’est reparti !

Le beef se poursuit entre Booba et Rohff qui ne semblent pas prêts à lâcher l’affaire. Désormais, Rohff s’attaque à la plus grosse bataille de B2O en ce moment, les influenceurs.

Si vous pensiez que les deux rivaux avaient épuisés tous les sujets sur lesquels s’embrouiller, détrompez-vous ! Housni et Kopp ne cessent de se clasher sur les réseaux sociaux. Leur conflit a commencé il y a plus d’une décennie et pourtant, rien a changé en 2023 et en particulier ces derniers temps. Entre les moqueries, les leçons de morale sur la paternité et les provocations, ils ne se lâchent pas d'une semelle.

Le Duc est particulièrement débordé avec tous ces ennemis (qu’il faut bien titiller de temps à autre), mais il n’en oublie pas pour autant son combat contre ceux qu’il appelle les "influvoleurs". S’il fait partie de ceux qui ont mis en lumière tous les travers liés aux influenceurs, Rohff, de son côté, semble trouver cette situation ridicule. En effet, sur Twitter, il s’est amusé à partager un montage de Booba à la place de l’animateur TPMP People, Mathieu Delormeau devant le décor TPMP Ratpi. En se moquant de l'intérêt du Duc pour les stars de télé-réalité, il rajoute :

"Coucou mes ratpis ! Au programme de l’émission ce soir : les pieds de Jazz, les MST d’Hanouna, la fausse grossesse de Mila Jasmine, ma lettre d’amour à Magali [Berdah] que j’aime et nous recevrons Véronique Genest que j’adore !".

Qui aurai cru a l’époque de Lunatic et Ali que ce gosse de riche qui imitait la street avec une grosse voix d’mytho finirai renifleur de Q de télés réalités ? T’as attendu les stream chinois pour faire des single d’or en trichant quand moi j’en ai plus besoin🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/sUObthhj7I — ROHFF (@rohff) March 6, 2023

En légende, l’artiste commente :

"Qui aurait cru à l’époque de Lunatic et Ali que ce gosse de riche qui imitait la street avec une grosse voix de mytho, finirait renifleur de cul de télé-réalité ? tu as attendu les streams chinois pour faire des singles d’or en trichant, quand moi j’en ai plus besoin".

Une provocation de plus qui fera certainement réagir le principal concerné. En attendant, Booba continue son entreprise de démolition du monde des influenceurs et poursuit également son acharnement sur les chroniqueurs de Cyril Hanouna. Décidément, personne n’est épargné.

Pour ça y a que des escrocs sur le plateau y sont tous à la rue, le Benji il était en Ligue 1 avec les Michel Drucker et compagnie et là il est à 2 doigts d'ouvrir un terrain avec Bigard 🤣🤣🤣🤦🏽‍♂️ @tpmp pic.twitter.com/xKR2KOY1oP — Booba (@booba) March 7, 2023