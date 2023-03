Kaaris : Cyril Gane fait son entrée sur "Zoo"

Une entrée bien "gang".

Le MMA a enfin la reconnaissance qu'il mérite en France. Longtemps interdit et illégal, ce sport est désormais autorisé, ce qui permet aux athlètes de mieux se professionnaliser sans forcément avoir besoin de partir à l'étranger. Pas mal de stars commencent à émerger en France depuis quelques années dans le domaine du MMA, et parmi elles, on peut évidemment nommer Ciryl Gane. Le "Bon Gamin" affrontait hier soir Jon Jones pour la ceinture de champion dans la catégorie des Poids Lourds.

Et comme vous le savez, les ponts entre le rap et le MMA sont nombreux (demandez à Bosh !). Les athlètes par exemple apprécient beaucoup le rap, quand nos rappeurs aiment énormément parler de bagarre et d'octogone (on ne vise personne...). Hier, lors de son entrée sur le ring pour le combat du titre, Ciryl Gane avait d'ailleurs choisi un titre de rap. Et pas n'importe lequel, un gros banger trap bien sale : "Zoo", de Kaaris, présent sur l'album classique "Or Noir". Cyril est donc un connaisseur, mais ça n'est pas étonnant pour le "Bon Gamin", qui tire son nom du collectif de Montreuil composé par Ichon, Loveni et Myth Syzer.

🔥 QUELLE TENSION ! Cyril Gane fait son entrée dans l'octogone sur Zoo de @KaarisOfficiel1 ! Incroyable ! C'est ton heure Bon Gamin ! pic.twitter.com/PYAtH6A5XY — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) March 5, 2023

Malheureusement, le banger de Kaaris n'aura pas porté chance à Cyril Gane, qui s'est incliné lors du premier round, après une soumission de type "guillotine" au bout d'un peu plus de deux minutes de combat. Le titre ne sera donc pas pour cette fois, et si le combattant s'est montré un peu désabusé à la fin du fight, on espère le revoir en forme très bientôt.