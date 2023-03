Booba répond violemment à Rohff à propos de ses enfants

La réponse de Booba ne s’est pas fait attendre. Alors que Rohff lui avait reproché de ne pas protéger l’image de ses enfants sur Internet, le Duc, en réponse, s’est lâché sur Twitter. Même leurs enfants n’échappent pas au clash.

S’il y a bien un beef que tout le monde connaît dans le rap game français, c’est celui qui fait rage depuis plus d’une décennie entre B2O et Housni. Si ces derniers temps ils s’attaquaient tous les deux (mais chacun de son côté bien sûr) à Pierre Palmade et Jean-Marc Morandini, il n’aura pas fallu longtemps pour que leur conflit reparte de plus belle sur la Toile. La raison ? La vidéo que Booba a partagé avec ses enfants sur ses réseaux. Rohff l’a interpellé en lui reprochant de ne pas flouter le visage d’Omar et Luna et de les instrumentaliser pour le buzz.

Si la réaction de Kopp ne s’est pas fait attendre, elle n’a pas non plus été dans la retenue. Le rappeur a réagi aux commentaires de son ennemi en publiant une photo de ce dernier en compagnie de ses enfants, le visage à découvert ! Il légende :

"C'est pas des jouets, floute leur visage. Floutent-les comme ta carrière et tes streams. Plus haineux, plus loser, plus lâche, plus éteint que toi y’a pas".