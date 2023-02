Rohff : Après Palmade, il se paie Morandini

Il met les deux dans le même sac.

Rohff est plus discret en ce moment sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Booba est occupé ailleurs, dans sa guerre avec les influenceurs et Housni n'a pas réellement de problèmes avec d'autres rappeurs. Mais il reste un observateur attentif de l'actualité. Il avait notamment réagi à l'affaire Pierre Palmade, estimant, à juste titre, qu'il y a deux poids deux mesures pour la justice entre une "star" et un autre prévenu. Et il ne lâche pas l'affaire, se payant au passage Jean-Marc Morandini qui a commenté l'affaire de l'humoriste, oubliant qu'il a été lui aussi inquiété pour plus ou moins les mêmes problèmes, ce que le Padre du rap game n'a pas manqué de lui rappeler via un post Twitter.