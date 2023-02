Booba s'attaque à Dinos après son passage aux César

Avec le petit commentaire qui pique bien.

Suite au passage très remarqué de Dinos lors de la Cérémonie des César, le rappeur s’est retrouvé dans le viseur de Booba. Ce dernier n’a pas pu s’empêcher de commenter sa prestation.

La 48e Cérémonie des César était une édition pas comme les autres. Face aux nombreuses critiques telles que le manque de femmes nommées cette année dans la catégorie meilleur réalisateur ou encore, le manque de diversité, les César ont innové. Avec un format différent, un déroulé inédit (avec 8 maîtres de cérémonie), ou encore, l’arrivée surprise de Brad Pitt, l’ambiance était bien différente de l’édition précédente. Cependant, l’acteur américain, n’était pas la seule surprise de la soirée.

Pour la première fois, la Cérémonie a invité un rappeur a performé sur scène et c’est Dinos qui a eu cet honneur. Vêtu d’un très beau costume, il a interprété une reprise de la musique "Comme un boomerang" en compagnie de Charlotte Gainsbourg. L’actrice et chanteuse était au piano et a partagé un beau moment de complicité avec l’artiste. Lui qui était récemment accompagné de Michael B. Jordan dans son ancienne salle de boxe, il était, à ce moment-là, dans un tout autre univers. Tout sourire après sa performance, il avait par la suite commenté : "Merci à la cérémonie des César d’ouvrir sa porte au rap".

Si les commentaires ont été nombreux sur la toile concernant la cérémonie, ainsi que la prestation de Dinos, Booba avait aussi son mot à dire. Son commentaire, pourtant court, n’en était pas moins très froid (il l’a d’ailleurs accompagné d’un émoji sourire glaciale). Sur Instagram, le Duc a partagé une publication relatant du sujet et a écrit : "Quand tu forces". Trois petits mots qui font quand même leur effet. Si B2O est un habitué des provocations en tout genre, cette dernière n’est certainement pas passée inaperçue.