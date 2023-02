Kodak Black à nouveau sous mandat d'arrêt

Ils veulent sa peau...

Kodak Black est une figure un peu particulière dans le paysage du rap US. Le rappeur de Floride est rapidement devenu une star après 2015, alors qu'il n'avait que 18 ans et était promis à une carrière énorme. S'il a eu un beau parcours, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il s'agit un peu d'un gâchis, car il a été emprisonné de nombreuses fois, ce qui a ralenti sa progression. Des allers-retours en prison incessants qui semblaient enfin s'être arrêtés depuis sa libération par Trump il y a deux ans.

Mais le rappeur pourrait bien retourner au trou... En effet, la police de Floride a apparemment émis un mandant d'arrêt à l'encontre de Kodak Black (d'après TMZ) ce jeudi 23 février, en recommandant à chaque shérif d'arrêter l'artiste s'ils le croisent. La raison est la suivante : Kodak Black ne serait pas venu à son test de dépistage de drogues le 3 février. Des tests rendus obligatoires après son arrestation en juillet 2022 pour possession de stupéfiants (oxycodone).

Il avait été relâché dans la journée contre une caution de 75 000 dollars, avec la contrainte de devoir faire des dépistages. Malheureusement il ne s'est pas montré et risque donc d'être arrêté et de purger la peine initialement prévue lorsqu'il s'est fait arrêter en juillet 2022. On espère que les choses vont s'arranger pour lui mais on ne se fait pas trop d'illusions : depuis 2016, Kodak Black aura presque passé plus de temps derrière les barreaux qu'en liberté...