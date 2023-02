Kanye West et Adidas auraient trouvé un accord

Un deal bénéfique pour les deux partis.

Pas facile de suivre le feuilleton autour de Kanye West. Le boss du marketing dans le rap game a perdu son trône, après ses multiples dérapages sur les juifs, sur Rosa Parks, sur Georges Floyd, au point d'être devenu une sorte de mouton noir que tout le monde veut éviter, en particulier ses anciens partenaires commerciaux, comme Adidas. La marque avait coupé les ponts avec l'artiste après ses déclarations polémiques, mais semble depuis vouloir faire marche arrière et recommencer à bosser avec Ye...

La raison est simple : la marque Adidas se retrouve coincée avec des milliers de paires de Yeezy non écoulées sur les bras, sans pouvoir les vendre car le nom appartient à Kanye. Mais ça y est, selon plusieurs sources, la marque et l'artiste ont trouvé un terrain d'entente : ils se sont mis d'accord pour vendre tout le stock de chaussures restantes (pour une valeur estimée à 500 millions de dollars). Par contre, les différentes sources ne parlent absolument pas de la suite.

Ce qui donne à penser qu'Adidas a voulu se protéger, en encadrant cette fois la collaboration avec Kanye West sans rien lui promettre pour le futur, concernant par exemple une nouvelle collection ou de nouveaux modèles. Pas sûr qu'on les voit retravailler ensemble dans le futur, donc. Mais ce deal fera du bien à l'artiste, qui était sorti de la liste des milliardaires, ainsi qu'à la marque qui a enregistré des pertes record en 2022.

On semble donc, tout de même, se diriger doucement vers la fin du partenariat entre Adidas et Kanye West, qui continue uniquement car des milliers de paires sont déjà en stock, et non vendues. A l'avenir, Ye va probablement changer de boîte, ou créer sa propre marque.