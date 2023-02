Hamza casse tout avec "Sincèrement", Booba l'interpelle

Un démarrage colossal.

Hamza est en feu cette semaine. Si le rappeur belge a toujours été un artiste hors-norme, un peu différent par rapport à ce que propose le reste du game, il a encore franchi un pallier cette année, notamment grâce à la sortie de son morceau "Fade Up" avec SCH, un carton incroyable. Mais aussi grâce à la sortie de son tout nouvel album, "Sincèrement", dispo depuis le 17 février et qui contient des featurings avec Offset et CKay, rien que ça (ainsi que Damso et Tiakola).

Dans l'album, on retrouve d'excellents morceaux, avec toujours ce goût prononcé pour les mélodies à l'américaine. Hamza a été enfin récompensé de tout son travail, puisqu'il s'agit tout simplement du meilleur démarrage de sa carrière, avec une première semaine monstrueuse pendant laquelle il aura écoulé plus de 40 000 exemplaires, se hissant quasiment jusqu'au disque d'or. Quand on compare avec ses autres démarrages, il n'y a pas photo, le Belge nous a multipplié ses chiffres habituels par 4, le tout en conservant 25% de ventes physiques (soit 10 000 exemplaires).

Une vraie performance, méritée pour un artiste qui soigne sa musique depuis si longtemps, un peu à l'écart du game et des clashs. Mais sa nouvelle position dans les charts commence déjà à faire parler, à commencer par Booba. L'inévitable Duc de Boulogne a interpellé Hamza sur les réseaux sociaux, via un de ses comptes Instagram : "Frérot t'es fort t'as des bonnes mélos a la young thug tout ça... mais calme ton cœur et ta CB... ça fait 30 ans on est dans le métier t'as capté... Calme toi roi de la sauce". On ne comprend pas bien le passage sur la CB, à moins que le Duc ne fasse encore une crise de jalousie en sous-entendant que Hamza achète des streams...

En tout cas, il est premier des charts, et de très loin. On lui envoie de la force pour la suite !