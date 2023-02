50 Cent trolle Boosie Badazz et T.I.

Fifty est à nouveau au taquet sur la provoc' !

Le rap serait probablement un peu ennuyeux s'il n'y avait pas de trolls ni de provocateurs. 50 Cent en a quasiment fait une marque déposée, depuis ses débuts où il parlait dans ses sons de comment il viendrait cambrioler les stars du rap si jamais il ne perçait pas dans la musique, jusqu'à récemment où il s'amuse à envoyer des piques à Madonna par exemple. Le rappeur a toujours aimé ça et il continue de temps en temps à allumer les collègues. Cette semaine, place à Boosie Badazz et surtout, à T.I.

Tip et Fifty nourrissent une rivalité depuis plusieurs années, même si les gens ne le savent pas forcément. Cette fois, 50 Cent a décidé de mettre en scène T.I. et Boosie Badazz dans une sorte de procès parodique. T.I. vient raconter à la barre la fois où il aurait "balancé" son cousin mort pour se débarrasser de certaines accusations de la justice, une histoire qu'il déclare aujourd'hui avoir été invitée par lui-même, pour imager la discussion.

Boosie avait à l'époque annulé leur projet d'album commun à cause de cette histoire de "balance", et dans le procès parodique posté par Fifty, il multiplie les accusations énervées contre T.I. en train de parler chinois à la barre. Probablement très amusé par toute cette histoire, 50 Cent a une fois de plus profité de l'occasion pour faire passer T.I. pour un gars pas fiable. On ne comprend d'ailleurs pas trop l'intérêt d'inventer une histoire où ton gars sûr qui meurt pendant un procès te dit de tout lui mettre sur le dos pour te sauver...