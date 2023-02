Gunna bientôt parti de YSL ?

Les rumeurs enflent...

Peu de procès auront été aussi suivis dans l'histoire du rap game, que celui qui a lieu en ce moment autour du label d'Atlanta, YSL. Dirigée par Young Thug, la structure a été ébranlée depuis plusieurs mois maintenant. Les autorités ont utilisé la loi RICO pour réaliser un grand coup de filet dans tout le label, avec de nombreux membres emprisonnés, faisant face à des charges comme racket, extorsion en bande organisée, meurtres et autres. Et alors que d'autres continuent de faire face à la justice, d'autres sont apparemment déjà sortis d'affaire, comme Gunna...

Sa sortie rapide pourrait d'ailleurs s'expliquer par le fait qu'il ait décidé de collaborer avec la justice, plus précisément, de balancer ses camarades aux autorités pendant l'interrogatoire pour sauver ses fesses. Une histoire qui s'est répandue rapidement sur Internet, faisant du rappeur une "balance", pas très appréciées dans le rap US. Avec tout cette histoire, Gunna pourrait même dire adieu à Young Thug et YSL. Selon DJ Akademiks, "autour du label, beaucoup de gens pensent que Gunna cherche à quitter YSL, puisque le lien est désormais brisé".

Il continue en expliquant : "Il n'y a aucun moyen de faire autrement, quand un gars va peut-être prendre des dizaines d'années de prison et que toi tu sors au bout de 6 mois, ça ne pourra pas marcher". Selon les spéculations, Gunna attendrait de savoir ce qui va advenir du label avant de dévoiler son nouvel album, avec la possibilité de casser son contrat si jamais son label est condamné. La suite au prochain épisode, donc...