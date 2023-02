Dinos : son incroyable passage sur scène lors des César

Le rappeur était sur scène avec Charlotte Gainsbourg.

On entend fréquemment en France que les portes sont trop souvent fermés pour le rap et les rappeurs. La musique est celle qui est la plus écoutée, notamment par les jeunes, mais on a en effet un retard, notamment au niveau des Victoires de la Musique et de la manière dont cette musique est perçue par les médias généralistes. Mais les choses changent, petit à petit, et on en a eu un bon exemple cette semaine, à la cérémonie des César pendant laquelle on a pu apercevoir... Dinos sur scène !

Le rappeur de La Courneuve ne s'imaginait probablement pas terminer ici lorsqu'il a lancé sa carrière il y a plus de dix ans. Mais le rap véhicule des émotions puissantes qui peuvent vous emmener très loin. Hier soir, à l'Olympia, avait lieu la 48ème cérémonie des César. A cette occasion, Dinos et Charlotte Gainsbourg ont été invités sur scène pour interpréter "Comme un Boomerang", une chanson d'Etienne Daho à la base.

Le tout, légèrement aidés par un piano. Dinos est donc venu kicker à sa manière, un peu revisitée pour l'occasion. Il avait mis son plus beau costume et on sent une belle complicité avec Charlotte Gainsbourg. Notamment à la fin de la prestation, où Dinos a un énorme sourire, conscient que ce qu'il vient de faire est une première en France. Il a déclaré un peu plus tard dans la soirée : "Merci à la cérémonie des César d’ouvrir sa porte au rap, il était grand temps".

On est d'accord avec lui, d'autant que maintenant, avec le nombre de rappeurs/acteurs qu'on a à notre disposition, le cinéma et le rap sont définitivement liés.