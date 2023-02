PNL : Just Riadh aurait enregistré un morceau avec Ademo

Just Riadh et Ademo sur le même morceau ?

Le jeune homme était là au bon endroit, au bon moment ...

Dans une interview datée du 22 février dernier, le vidéaste et humoriste Just Riadh (qui s'essaie parfois à la musique) raconte comment il s'est retrouvé sur le même morceau qu'Ademo avec son ami Moha MMZ…

Voilà un coup du destin qui devient une belle anecdote pour le jeune Riadh. Le créateur de contenu explique comment il s'est retrouvé à feater avec l'un des frères de PNL par le plus grand des hasards.

"Il y a un son qui existe, qui existe, mais qui ne sortira jamais... un son Riadh, Moha MMZ et… Ademo"

Riadh balance l'info devant les deux animateurs qui ont du mal à croire cette affirmation. Riadh explique alors : il était en studio avec Moha MMZ qui enregistrait son projet "Omerta" l'année dernière. Les deux hommes sont amis, et parfois, ils se posent ensemble.

"À un moment, il est fatigué de poser, l'instru tourne toujours et il sort un peu du studio. Moi, je vais dans le studio et je fais des petites toplines, je m'amuse un peu"

À ce moment-là, Ademo entre dans la pièce, mais il fait trop sombre pour que Riadh le reconnaisse.

"À un moment, je sors du studio, j'veux pas le déranger parce qu'il a l'air occupé, j'me dis que je vais le saluer après"

Ademo entre alors dans le studio et pose sur la même instru. Just Riadh n'imagine pas une seule seconde que l'ingé son ait pu garder ses toplines enregistrée précédemment. Le lendemain, Moha MMZ contacte le youtubeur et lui fait écouter le son.

"Dans le son, on entend Ademo, moi et lui… Donc, il y a un son qui existe… c'est le multiverse !"

Ce n'est pas la seule anecdote que le jeune YouTuber a sur le rap game, il raconte également comment il aurait inspiré Soolking pour son morceau "Dalida"...