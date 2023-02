R. Kelly condamné à 20 ans de prison

Cette fois par un tribunal de Chicago.

Tout le monde le sait désormais, R. Kelly devrait terminer sa vie en prison. Il vient d'être condamné à une peine de 20 ans pour agression sexuelle par le tribunal de Chicago. Seule petite "victoire" pour le chanteur en disgrâce, le juge a décidé que cette nouvelle peine ne se cumulerait pas aux 30 ans qu'il purge actuellement. Cette nouvelle sanction sera effectuée en même temps que son autre peine alors que l'équipe de procureurs voulaient cumuler les deux peines afin que le chanteur passe plus de 50 ans derrière les barreaux car il représente un danger pour la société et "manquait de remords" selon eux. Bien que le juge Leinenweber ait rejeté cette idée, il a admis qu'il aurait imposé une peine beaucoup plus lourde si le procès fédéral avait eu lieu avant sa condamnation à New York en septembre 2021. Il a aussi été acquitté des accusations d'incitation à des relations sexuelles avec des mineurs et d'entrave à la justice.

Un grand jury a finalement déclaré le natif de Chicago coupable de six des 13 chefs d'accusation fédéraux, dont trois chefs d'accusation de pédopornographie pour avoir abusé sexuellement de quatre filles, dont trois mineures. Ils ont également reconnu Kelly coupable d'avoir réalisé trois vidéos de lui-même en train d'agresser sexuellement sa filleule de 14 ans, ce qui a entraîné trois autres accusations pour avoir produit des sextapes avec un mineur. De plus, le chanteur R&B a été condamné à verser à l'une des victimes 42 000 $ en dédommagement pour prendre en charge leurs frais de thérapie.

"Je ne suis pas une personne vengeresse ou haineuse, mais je vous suggère fortement de passer votre temps en prison à réfléchir", a déclaré l'une des victimes, identifiée comme Nia, devant le tribunal jeudi.