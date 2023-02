50 Cent admet qu'il était "complètement fou" à ses débuts

Le rappeur est revenu sur ses jeunes années.

Quand on pense au Rap US des années 2000, difficile de faire plus emblématique que le rappeur 50 Cent, qui a profité de cette décennie pour provoquer plusieurs tempêtes dans le game, qui ne s'en est jamais remis. Fifty a fait passer le gangsta rap à un tout autre niveau, en y ajoutant sa légende personnelle, lui qui a été touché par balles plusieurs fois lors de ses jeunes années. Avec son rap, et son label du G-Unit, 50 Cent a véhiculé une image du rap assez particulière, assez agressive et insolente.

Aujourd'hui assagi, producteur de plusieurs shows TV, bientôt cinquantenaire, 50 Cent multiplie les apparitions, pour raconter sa vie et apporter des conseils. Invité par Ari Melber pour MSNBC, il a été interrogé sur son évolution depuis ses débuts très agités. Le rappeur a alors répondu : "Les choses que je disais dans ma musique à mes débuts, j'étais fou de vous dire la vérité, Ari. J'étais complètement fou à ce moment", en parlant du moment où il écrit les paroles de "If I Can't", un de ses premiers bangers, dans lequel il déclare carrément que personne ne vient le voler car ils savent que Fifty est prêt à mourir pour sa chaîne.

Mais, très lucide sur son impact notamment auprès des jeunes, 50 Cent a également déclaré à ce sujet : "les gosses sont tombés complètement fans de moi, mais ils étaient fans de la mauvaise partie de moi. Cette partie qui n'aurait pas pu continuer vers le succès, la partie de moi qui n'aurait rien donné aux gens pour qu'ils continuent à faire la fête". En effet, 50 Cent a bien changé et il est désormais rempli de sagesse !