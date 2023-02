Booba : son bel échange avec Pierre de Maere

B2O, toujours aussi surprenant.

Le rappeur a eu une réaction surprenante, car inattendue, concernant le chanteur Pierre de Maere. Ses commentaires ne sont pas passés inaperçus.

Depuis la dernière cérémonie des Victoires de la Musique, les critiques sont nombreuses sur la toile, qu’elles viennent d’artistes ou d’internautes. Pire encore, lorsque Tiakola n’a pas remporté le prix dans sa catégorie (puisque Pierre de Maere est reparti vainqueur), là ça été la goutte de trop. Une injustice pour certains et un choix absolument pas surprenant pour d’autres. Même le chanteur belge, n’a pas compris sa victoire et a fait part de sa surprise lors d’une interview pour Melty.

Booba, qui ne manque pas une occasion de réagir à l’actualité, est aussi régulièrement là on l’attend le moins. En effet, concernant Pierre de Maere et Tiakola, le Duc ne s’est pas exprimé sur le sujet, mais semble s’être intéressé au chanteur. Si certains lui reprochent ses clashs répétitifs, comme le dernier vis-à-vis de Kayna Samet, Kopp donne aussi de la force à certains artistes et très souvent publiquement. S’il validait le dernier album d’Aya Nakamura récemment, c’est aujourd’hui la révélation 2023 des Victoires de la Musique, qui l’intéresse.

Sur Twitter, Booba a partagé un extrait du passage de Pierre de Maere sur le plateau de Quotidien. En légende, ce dernier a commenté, toujours avec une pointe d’humour, la performance et le style de l’interprète de "Un jour, je marierai un ange". Il disait :

"Moi j'aime bien franchement c'est original, mi matelot, mi rugbyman, les R un peu roulés à la Brel. Bon, les mocassins me perturbent un peu, mais c'est un détail. Sylvie au synthé en totale détente, short col V, le guitariste aux couleurs de la Russie, nan bon del’ force à lui".

Parmi tous les scénarios d’une vie, je n’aurais pas misé sur celui-ci mais ça me plaît https://t.co/kj5ItTOCpQ — Pierre de Maere (@iamdonmcqueen) February 14, 2023

Un message qui est parvenu jusqu'au principal intéressé qui a immédiatement répondu : "Parmi tous les scénarios d’une vie, je n’aurais pas misé sur celui-ci mais ça me plaît". Sur Instagram également, il a partagé de nouveau le message du Duc accompagné de la légende : "Validé par le Duc et Vous ?". En s’adressant à sa musicienne, il ajoute : "@elodiecharmensat désormais tu seras Sylvie".

Peu importe le style musical, une validation du Duc ne laisse pas indifférent.