Cardi B et Offset ont créé un menu pour Mcdonald's

Un menu spécial Saint-Valentin.

Le couple star revient en force avec une nouvelle collaboration en partenariat avec McDonald’s. Cardi B & Offset proposent le menu idéal pour la fête des amoureux.

La finale du Superbowl est un des événements les plus regardé au monde. Le half time show est devenu une entité, mais les publicités également. Au fil des ans, de nombreuses célébrités et grandes marques ont laissé leur empreinte dans des spots courts, mais efficace, qui génère des millions de dollars. Cette année, si la finale a été grandement marquée par la prestation de Rihanna, des millions de personnes ont également pu voir Missy Elliott, Jack Harlow, Diddy ainsi que Cardi B et Offset dans diverses publicités.

Ces derniers temps, les parents de Kulture et Wave ont fait parler d’eux, mais pour rien de très positif ou de très glorieux. Depuis la mort de Takeoff, les spéculations vont bon trains concernant l’état de santé mental d’Offset (ce qui est tout à fait compréhensible) et dernièrement, ce dernier est en clash avec J.Prince et a même dû démentir des rumeurs de bagarre avec Quavo lors des Grammy Awards. Des rumeurs appuyées par une vidéo assez énigmatique des cris de colère de Cardi B.

Cependant, le couple d’artistes a réussi à changer la donne en s’affichant dans une publicité McDonald’s. Cette dernière réunie plusieurs couples et les questionne sur leurs connaissances mutuelles des préférences de l’autre vis-à-vis des menus Mcdo. La marque disait d’ailleurs : "On sort quelque chose de grand pour les fans. Une nouvelle collaboration inspirée de l’idée universelle que connaître la commande McDonald’s de son/sa partenaire, est une vraie preuve d’amour".

C’est dans cet esprit-là que la marque a donc dévoilé son partenariat exclusif (le premier du genre) avec un des couples les plus connus du rap game us. Pour l’occasion, McDonald’s propose dans toutes ses enseignes américaines, le menu spécial Saint-Valentin de Cardi B et Offset, disponible depuis le 14 février. Grandes frites à partager, Coca-Cola, Hi-C orange, burgers, Royal Cheese etc. un menu complet qui est, visiblement, le préféré des deux artistes. Sur les réseaux sociaux, la rappeuse disait d’ailleurs :

"Pour un rendez-vous amoureux ou juste manger un morceau après des séances de studio nocturnes… Je demande toujours à Offset de m’emmener chez McDonald’s. Et là, Offset et moi avons un repas qui porte notre nom ! Je veux que tous mes fans l’essayent, surtout avec cette sauce barbecue".

Cardi : « Qu’il s’agisse d’une soirée en amoureux ou de manger un morceau après des séances de studio tardives, je demande toujours à Offset de m’emmener au Macdo ». 🍟💘 pic.twitter.com/4kIz0yPeyS — HipHopDX France (@HiphopdxFR) February 13, 2023

Entre les vidéos promotionnelles et l’impact de la pub lors du Superbowl, nul doute que le menu Cardi B, Offset doit déjà être un gros succès.