Dinos a écrit un morceau pour la bande-originale de "Creed 3"

Dinos et son morceau "Burn Out" font parties de la bande-originale de "Creed III"

Il s'intitule "Burn Out" et Dinos l'a performé en live sur la scène du Grand Rex

L'avant-première exceptionnelle du prochain film "Creed III" se tenait au Grand Rex de Paris lundi 13 février dernier. À cette occasion, outre la présence du réalisateur Michael B. Jordan, nous avons eu la surprise de voir Dinos performer "Burn Out" extrait de la bande-originale française du film.

Le premier mars prochain sortira le troisième film "Creed" de la franchise "Rocky". Pour l'occasion, Michael B. Jordan, acteur principal du film, est passé derrière la caméra. Alors que les retours sont déjà très positifs, une avant-première française a eu lieu au Grand Rex de Paris.

Le réalisateur lui-même s'est déplacé pour l'occasion ainsi que de nombreuses autres stars (Ragnar Le Breton, Stomy Bugsy, entre autres...). Un autre rappeur était de la partie, et pas des moindres, c'est notre Dinos national. Le kickeur de La Courneuve apparait dans une vidéo en train de performer sur la scène du Grand Rex, devant l'écran géant où apparait un CD aux couleurs du film.

🚨🚨DINOS a réalisé la bande originale du film « CREED III » pour la France !



« BURN OUT »



Extrait :pic.twitter.com/eja6qsalII — RAPLUME (@raplume) February 13, 2023

La vidéo a fait grand bruit sur la toile. On y voit Dinos, tout de noir vêtu, rapper "Burn Out", son morceau présent sur la BO française de Creed III. L'extrait n'est pas très long, mais le morceau semble bien boxer dans la catégorie poids lourd. On a hâte de découvrir ça.

Pour rappel, Nekfeu et le $-Crew avait fait la même chose avec leur morceau "Jusqu'au bout (Creed)" présent dans le premier volet de la trilogie en 2016.