Booba en remet une couche sur la trahison de Kayna Samet

Ça ne passe vraiment pas…

Booba se sent trahi et le fait savoir. Après l’annonce des collaborations de Maes sur son prochain album, certains noms comme celui de Kayna Samet font visiblement, très mal au Duc.

Que de rebondissements dans la vie de B2O ! Si son beef avec Maes s’est atténué (en même temps, il est beaucoup trop occupé avec Rohff), il n’en est pas terminé pour autant. Leur amitié est belle et bien morte et le rappeur de 46 ans n’est pas du genre à revenir en arrière. Comme il l’a montré à de nombreuses reprises, il ne plaisante pas avec la loyauté et certains de ses anciens protégés en ont d’ailleurs fait les frais. En effet, Damso ou encore Kalash peuvent être cités parmi ceux qui ont subi les foudres de la piraterie après avoir collaboré avec des ennemis du Duc.

Aujourd’hui, aussi surprenant que celui puisse paraître, c’est Kayna Samet qui rejoint la fameuse liste noire. La tracklist du projet "Omerta" de Maes a fuité sur les réseaux sociaux et son nom, comme celui de Niska, ne sont pas passés inaperçus aux yeux de Kopp. Comme à son habitude, il a libéré sa colère sur ses réseaux, il y a quelques jours, suscitant également celle de ses pirates.

Sur Twitter, il en a ensuite remis une couche, en partageant une conversation WhatsApp dans laquelle il disait : "La meuf elle est partie feater avec un gars qui insulte mes enfants. Je l’ai déterré des catacombes, c’était une momie frère".

Lui qui sortait le morceau "Kayna" il y a à peine deux ans et qui l’avait même invité à se produire à ses côtés au Stade de France, les choses ont bien changé. Booba a également partagé une vidéo (vue plus d’un million de fois) d’un internaute prenant sa défense et poussant un coup de gueule sur le concept de loyauté.

Sur la toile, les débats font rages entre ceux qui comprennent la frustration de B2O et pensent que la chanteuse l’a trahi sans scrupule en s’associant à Maes et ceux qui estiment qu’elle est en droit de bosser avec qui elle veut. De plus, certains ont également mis en avant le nombre impressionnant d’ennemis de Booba, un fait qui limite grandement le nombre de feat acceptable par ce dernier. Quoi qu’il en soit, les avis divergent, mais pour le Duc une chose est sûre, il a été trahi une nouvelle fois.