XXXTentacion : un des suspects nie l'implication de Drake dans son meurtre

La rumeur la plus bête de ces dernières années...

Le 18 juin 2018, XXXTentacion était violemment assassiné en Floride, à l'âge de 20 ans, à la sortie d'un concessionnaire de motos. Les agresseurs voulaient prendre de l'argent et des sapes de luxe au rappeur, qui a apparemment tenté de résister et a perdu la vie. Depuis, le procès de ses prétendus meurtriers n'est apparemment toujours pas terminé. Les accusés sont d'ailleurs toujours en train de répondre aux questions de la Justice américaine, on a même vu une folle rumeur ressurgir dans la semaine.

Cette rumeur, c'est celle qui raconte que Drake aurait été impliqué dans le meurtre de XXXTentacion, puisque les deux rappeurs étaient en clash (X accusait Drake de voler des morceaux et des idées). Une théorie assez fumeuse, surtout quand on sait que le rappeur canadien est très loin d'être un gangster, mais l'avocat d'un des accusés a cru qu'il allait arriver à semer le doute chez les juges avec son histoire inventée. Robert Allen, principal suspect dans cet assassinat, a ainsi dû démentir la rumeur à la barre.

Il a notamment déclaré qu'il n'avait jamais rencontré Drake de sa vie, mais surtout, qu'il ignorait complètement qui était X au moment où il l'a assassiné. La raison de l'agression est donc à la fois terrible et banale : les agresseurs voulaient dépouiller XXXTentacion, rien de plus, rien de moins. Et comme souvent dans ces cas-là, ça a dérapé. On ne sait en revanche pas si ce témoignage suffira à empêcher Drake de devoir témoigner devant la justice, même si ça devrait aider.