Victoires de la Musique : Tiakola oublié, Ninho absent, SDM en colère

Comme chaque année à peu près à la même période, le moment des Victoires de la Musique est venu. Une cérémonie qui récompense les artistes qui ont fait de grosses performances l'année dernière, mais qui entretient avec le rap des rapports très "distants" et conflictuels. Chaque année, nos rappeurs français se sentent lésés et mal représentés par cette cérémonie, alors qu'ils font souvent partie des plus gros vendeurs de l'année passée. Et cette édition ne déroge pas à la règle.

On va commencer par parler du positif, puisqu'il y en a, un peu. Ninho a enfin décroché sa Victoire de la Musique, dans la catégorie "album le plus streamé de l'année". Mais l'artiste le plus certifié de l'histoire de France n'était pas présent à la cérémonie et a boycotté la remise de prix. Probablement une suite à son coup de gueule poussée l'année dernière, où il n'était simplement pas invité... Cette fois, c'est lui qui a décidé de ne pas leur faire l'honneur de sa présence, et on peut le comprendre.

Mais on a aussi eu quelques polémiques car on ne comprenait pas l'attribution des récompenses. Après son année 2022 complètement folle, on est très surpris de ne pas voir Tiakola décoré de la Victoire de la Révélation de l'année, remportée par le chanteur Belge Pierre de Maere. Cela a notamment mis SDM hors de lui et il l'a fait savoir sur les réseaux : "Les artistes de la scène rap on est pas respecté, il faut qu’on arrête. Sur ma vie c’est trop grave, j’en ai marre. C’est une dinguerie que mon gars Tiako n’ai pas gagné. Un des plus gros vendeurs de l’année 2022, son album "Mélo", presque tous les titres singles d’or, mais il perd contre Pierro".

Petite victoire pour le rap game français, Orelsan a remporté 3 Victoires de la Musique, un score assez incroyable qui le met aux côtés de Johnny dans le Panthéon de cette cérémonie. Il s'agit de la Victoire de la création audiovisuelle, celle de la Chanson Originale, et enfin, celui du meilleur Concert. Le rap est donc un peu représenté, même si clairement, on comprend les artistes qui s'énervent... Comme tous les ans le constat est le même : à quand une cérémonie organisée par nous et pour nous?