Kanye West fait perdre des millions à Adidas

Il portait la marque sur ses épaules.

On a beaucoup critiqué Kanye West ces derniers temps (et avec d'excellentes raisons), mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas lui enlever. Comme son talent, ou encore son influence dans le rap game à l'époque. Mais aussi le poids qu'il avait dans le monde de la mode. Rarement une célébrité aura autant pesé sur l'évolution du streetwear. Grâce à sa Yeezy, commercialisée grâce à Adidas depuis 2014, Kanye aura réussi à maintenir Adidas au top de la hype dans un game hyper concurrentiel.

Mais apparemment, c'était le seul qui permettait à la marque aux trois bandes d'afficher bonne figure. En tout cas c'est ce que semblent indiquer les résultats d'Adidas pour l'année 2022, qui ont été annoncés cette semaine, et qui sont catastrophiques par rapport à l'année précédente. Le résultat net d'Adidas sur l'année s'élèverait en effet à 254 millions d'euros, bien loin des 1,49 milliards engrangés par la marque en 2021.

La fin du partenariat entre Kanye West et Adidas semble donc être un coup dur pour les deux partis, puisque Kanye était un peu plus tôt dans l'année sorti du groupe des milliardaires du Rap US, après la fin de son deal avec Adidas à cause de ses propos antisémites. Un beau gâchis, qui risque de plonger Adidas dans une année noire en 2023, surtout en cas de dépréciation totale du stock de Yeezy. On arrive donc un peu mieux à mesurer l'impact de Kanye dans l'industrie du streetwear, tout simplement énorme et probablement inégalé. Car après tout ça, il ya peu de chances qu'une marque laisse à nouveau autant de place à un rappeur...

On précise également que la fin du partenariat avec Kanye n'est peut-être pas la seule cause de mauvais résultats chez Adidas. La crise économique globale et l'augmentation du coût de la vie ont probablement freiné les achats chez les consommateurs. Mais ces bilans financiers catastrophiques ne peuvent pas être qu'une coïncidence.