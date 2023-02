Freeze Corleone : son manager Shone rétablit la vérité sur le deal avec BMG

Le manager de Freeze explique tout sur Twitter.

A Generations, on a attendu d'en savoir plus avant d'écrire sur ce que l'on a vu et entendu sur Freeze Corleone ces derniers jours. Après avoir contacté Shone qui nous a dit que toutes les réponses étaient sur son compte Twitter, on a décidé de vous résumer "l'affaire".

L'information émane du très sérieux New York Times qui affirme que le label BMG a annulé un deal de plus d'un million d'euros avec Freeze Corleone en raison de certains de ses lyrics jugés polémiques ce que dément fermement Shone comme il l'a écrit sur les réseaux. Pour lui, la volte-face du label n'est pas lié aux paroles de Freeze, mais bien à une "pression" qu'il n'aurait pas assumée.

"Nous leur avons laissé plusieurs semaine afin quils soient sur de qui ils signent. Ils sont revenu OP. Puis ils auraient reçu un appel obscure d un soi disant journaliste Israelien. Ils les auraient menacé d'en faire une polémique. A partir de la BMG s est "chié dessus".