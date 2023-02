Booba : son compte Twitter n'est plus accessible

Il n'a pas fallu longtemps pour que certains de ses supporters crient à la censure.

Le Duc lui-même voit ses moyens de communication limités, il a d'ailleurs posté une story sur le compte Instagram ifp92.i pour confirmer que son compte Twitter avait disparu...

"Mon compte Twitter a sautey, partager tous cette Insta @ifp92.i"

Il faut dire que, ces derniers temps, le Duc se faisait de plus en plus agressif sur Twitter, multipliant les provocations envers les autres rappeurs (un classique) mais aussi et surtout envers certains influenceurs à qui il fait la guerre depuis longtemps et Cyril Hanouna à qui il mène également la vie dure. La suspension de son compte Twitter est-elle une conséquence de tout cela ? Pour l'instant, ni l'artiste, ni le réseau à l'oiseau bleu n'ont donné de raisons à cette disparition soudaine. Peut-être en saurons-nous un peu plus dans les prochains jours. Quoi qu'il en soit, les moyens de communication de B2O se font de plus en plus rares. Difficile quand même de n'y voir qu'une coïncidence...