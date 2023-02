Booba : Rohff le traite de copieur !

On sur un clash niveau maternelle.

Le beef opposant Booba et Rohff se poursuit sur les réseaux sociaux. Entre les insultes et les moqueries, les deux artistes ne se lâchent pas d’une semelle. Roh2f accuse maintenant B20 de le copier depuis des années.

Si le Duc était récemment en pleine bromance avec Aya Nakamura sur Twitter, il ne faut pas oublier que tout n’est pas toujours aussi amicale en ce qui concerne ses rapports avec les autres artistes. La liste de ses ennemis est longue, avec en tête de peloton, Rohff. Cela fait des années que les deux sont en guerre et leur clash a repris de plus belle il y a quelques semaines. En effet, les deux rappeurs s’attaquent mutuellement via Instagram ou Twitter à coups de vieux dossiers et sujets divers et variés. Surtout, aucun d’eux ne semblent prêt à lâcher l’affaire.

Booba et Rohff ont donc prouvé ces derniers temps, que tous les prétextes étaient bons pour se clasher et s’afficher sur les réseaux. Si Housni parlait chiffres de ventes il y a quelques jours, aujourd’hui il dénonce sur Twitter, le manque d’aspiration de son rival. En effet, il a partagé un montage dans lequel il fait la comparaison entre ce que lui a fait dans le passé et comment Kopp a reproduit la même chose des années après. Il disait en légende : "Qu’aurait été ta carrière sans R.O.H.2.H ? On se sait", accompagné du hashtag "ton mentor".

Avant cela, l’artiste avait mis en avant un de ses tweets (publié le 23 janvier 2023) à destination de la journaliste d’investigation Élise Lucet. Il l’avait félicité pour son travail à travers Cash Investigation. En parallèle, il a mis la "version wish" de son post, c’est-à-dire le tweet de B2O qui félicite également Élise Lucet, mais en date du 7 février. Il commente :

"Ouloulou le vieux copieur. Tu vois que je suis ton MENTOR. Le Neu-neu savait même pas qui c’était Élise Lucet, jusqu’à que je tweet sur elle il y a deux semaines. Au fait Eli, c’est qui le président?, C’est quoi la bourse?, Le Cac 40 ? T’es un tueur".

Une attaque supplémentaire qui n’a certainement pas laissé indifférent le principal concerné. En revanche, la réponse de ce dernier pourrait se faire attendre, son compte Twitter n’étant plus disponible. Booba, de nouveau banni de Twitter ?