Aya Nakamura victime de chantage à la sextape ?

Une enquête a été ouverte.

La vie de star n'est pas toujours facile. Et avec la crise actuelle, et l'augmentation du coût de la vie, attendez-vous à voir de plus en plus de faits divers où des individus mal intentionnés décident d'aller faire des vols dans les domiciles des grands noms de la chanson, de la télé. Un phénomène déjà très présent aux States, où les rappeurs se font régulièrement braqués pour leurs richesses (Pop Smoke, XXX Tentacion), mais aussi en France, notamment sur les tournages de certains clips.

Mais c'est à son domicile qu'Aya Nakamura a été cambriolée, le 27 décembre dernier. Un cambriolage durant lequel les voleurs ont dérobé des sapes de luxe, de l'argent liquide, mais aussi des tablettes sur lesquelles étaient enregistrées des vidéos intimes. Selon les dernières informations, la chanteuse serait actuellement victime d'une tentative de chantage à la sextape, elle a en tout cas raconté aux policiers qu'elle avait été contactée par un inconnu qui lui demande 250 000 dollars pour ne pas faire fuiter les images.

Une enquête a bien été ouverte par le procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Baldier, pour vol avec effraction et chantage. Aya Nakamura ne s'était rendue compte que très tard de la disparition de ses deux tablettes, ce qui explique que cette ouverture d'enquête soit un peu tardive. On envoie de la force à la chanteuse, en espérant qu'elle finisse par retrouver ses maîtres chanteurs et ses tablettes sans payer 250K...