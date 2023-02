Booba insulté par le public de Maes pendant un show

Le monde est méchant !

Booba continue son entreprise de démolition dans le rap français, en installant des rivalités avec toutes les têtes d'affiche. Mais surtout, en s'embrouillant avec tous les artistes qui ont bossé avec lui : La Fouine, Kaaris, Damso, Niska et maintenant Maes, qui est la cible du Duc depuis plusieurs mois. Mais Maes n'a pas l'intention de se laisser faire, et il avait riposté sévèrement avec plusieurs messages d'insultes et quelques dossiers. Cette fois, on franchit encore une étape puisque c'est le public qui s'y met !

Le rappeur de Sevran était en effet en showcase en boîte, pas loin de Lyon. L'occasion de venir sentir que son public est toujours derrière lui, mais aussi de faire passer un message à son rival. Au milieu de la prestation, juste avant de commencer le morceau "Coffre Plein" sur scène (en solo, Koba et Zed n'étaient pas présents), le public s'est mis à crier comme un seul homme : "Nique ta mère Booba", en le répétant plusieurs fois.

Un moment assez drôle et ironique puisque la plupart de ces gens étaient absolument fans de Kopp il y a 2 ans, lorsque B2O et Maes enchaînaient les collaborations. Mais depuis que les rapports entre les deux ont changé, le public de Maes a choisi son camp et est resté fidèle à son rappeur. On se demande quelle va être la réponse de Booba, car il y en aura sûrement une, n'en doutons pas...