Young Thug : ses potes accusés d'avoir poignardé un prisonnier

Le label YSL continue à faire parler de lui.

L'affaire qui traîne autour du label de rap d'Atlanta YSL, dirigé par Young Thug, continue de faire l'actu dans le rap game US. Les verdicts n'ont évidemment pas encore été rendus, à cause des procès, qui sont toujours en cours. Pour le moment, pas grand monde n'a été reconnu coupable de quoi que ce soit, mais ne nous voilons pas la face : ça sent très mauvais pour Thug et ses potes. Entre le grand nombre de charges, les nombreux témoins, et ceux qui coopèrent déjà avec la justice pour prendre moins cher, la peine se rapproche petit à petit...

D'autant que dans le même moment, d'autres charges sont ajoutées quasiment chaque jour. Cette fois, ce sont 3 membres du label YSL qui sont mis en cause : "Bhris", "Lil Rod" et "Bali" sont en effet accusés d'avoir poignardé un co-détenu dans l'enceinte du Fulton County Jail. Pas de précisions supplémentaires sur ce cas précis, si ce n'est que Lil Rod et Bali purgent déjà actuellement une peine de prison à perpétuité, pendant que Bhris a été accusé d'avoir tiré à 6 reprises sur un officier de police d'Atlanta le 6 février 2022.

Là où ça devient très gênant pour Young Thug, c'est que Bhris est également suspecté d'avoir poignardé YFN Lucci dans la même prison, en février dernier. Et pour ça, la cour aurait la preuve que les accusés ont demandé l'autorisation à Thugger. Une suspicion qui ne sent pas bon du tout pour le rappeur, dont le procès va durer au moins encore 6 mois. Une chose est sûre : Atlanta ne sera plus jamais pareille après ces jugements...