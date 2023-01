Drake - Kid Cudi : les dessous du clash

Il semble que les deux hommes aient du mal à s'apprécier depuis un long moment

D’après Consequence, rappeur et proche de Kanye West, il y aurait de l’animosité entre Kid Cudi et Drake depuis toujours. Alors même que le "beef" n’aurait été révélé au public qu’en 2016 après un échange de tweet, Conséquence raconte dans une interview un épisode encore plus ancien qui l’a particulièrement marqué…

Dans l’extrait de 6 minutes posté sur la chaîne "The Art of Dialogue", Consequence raconte : en 2009, lors de l’anniversaire de Kanye West, il est entouré par Kid Cudi à sa gauche et Drake à sa droite. Alors que Drake témoigne de son admiration envers les artistes qui l’entourent et les remercient de l’accueillir à leur table, Kid Cudi aurait lâché un torrent de mépris, en qualifiant notamment l’artiste canadien de "Corny" soit en français "cucul" ou "ringard".

"Je suis entre Drake et Cudi, Drake est genre "Yo c'est vraiment un plaisir d'être avec vous, je suis content de votre accueil. J'ai grandi avec vos vidéos, c'est comme un rêve qui devient réalité". Kid cudi est là genre "J'em***de ce n****, c'est une baltringue. Pourquoi il est ici ? C'est quoi son problème ? Faite-le partir, il est tellement cucul". Donc il y a bien de l'animosité et de l'envie depuis des années"

Le membre de GOOD Music, affirme même que Kid Cudi n’a jamais aimé Drake. L'apparition de Drake dans le clip "Pursuit of Happiness" l'aurait d'ailleurs choqué. D’après lui, le dédain entre les deux hommes viendrait d’une rivalité artistique. Une compétition de prestige. N’ayant jamais grandi ensemble, et ne se connaissant que peu, ce serait la seule explication.

"Ils ne se connaissent même pas vraiment. Cudi vient de l'Ohio, Drake du Canada. Ils n'ont pas grandi ensemble. Il doit y avoir un autre problème. Ça vient de la musique."

La tension entre les deux rappeurs a émergé au yeux du public en 2016 quand Cudi avait accusé Drake, et bien d'autres, d’être un fake sur twitter, et en lâchant une nouvelle fois le terme "Corny".

Drake aurait alors répondu dans son morceau "Two Birds, One Stone" avec la phase

“You were the man on the moon/Now you just go through your phases/Life of the angry and famous"

Qui s’adresse clairement à Kid Cudi. Le taclant au passage sur sa dépression. Après une nouvelle réponse de Cudi sur tweeter, bien plus agressive cette fois :

"Dis-le-moi en face baltringue, tu crois que c'est un jeu ? Je veux que tu me le dises en face."

Il semblait que le beef s’était calmé entre les deux rappeurs malgré quelques remarques déplacées en interview, toujours de la part de Cudi. Au final, malgré les collaborations qu'il y a pu avoir entre eux (morceaux, apparitions dans des clips) il semble que la brouille soit (très) profonde. Et si elle dure depuis plus d'une décennie, elle risque de se poursuivre encore un peu...